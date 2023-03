Bruxelles, 9 mar. (LaPresse) – “Non siamo in grado di commentare singoli casi o norme specifiche a livello nazionale in questo contesto. Le questioni relative al trattenimento sono principalmente di competenza degli Stati membri. Più in generale, nel dicembre 2022, abbiamo pubblicato una panoramica statistica e adottato una serie di raccomandazioni relative alle condizioni di detenzione per gli Stati membri, a seguito di una richiesta dei ministri dell’Ue”. Così una fonte Ue ha commentato a LaPresse la situazione del regime 41bis relativamente al caso Cospito. “Le raccomandazioni – spiega – stabiliscono misure standard minime, alcune delle quali sono già presentate in diversi strumenti, come l’utilizzo della custodia cautelare come misura di ultima istanza e l’introduzione di revisioni periodiche ove giustificato; stabilire standard minimi per le dimensioni delle celle, il tempo all’aperto e le condizioni nutrizionali e sanitarie, nonché iniziative in ottica di reinserimento e riabilitazione sociale”.

