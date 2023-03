Milano, 9 mar. (LaPresse) – L’attentato avvenuto il 2 giugno 2006 alla caserma dei carabinieri di Fossano, nel Cuneese, non può essere indicato come “strage politica” come ha fatto la Cassazione che ha allargato “il perimetro” della fattispecie di reato “anche a fatti oggettivamente di minor lesività rispetto al bene giuridico” per la decisione sul caso di Alfredo Cospito facendo rientrare “anche fatti non gravi quanto quelli in precedenza ricondotti” alla strage politica. È quanto scrive la difesa dell’anarchico nel ricorso presentato alla Corte Europea dei diritti dell’uomo, di cui LaPresse ha preso visione.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata