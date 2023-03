Milano, 9 mar. (LaPresse) – A gennaio i tassi di interesse sui prestiti erogati nel mese alle famiglie per l’acquisto di abitazioni comprensivi delle spese accessorie (Tasso Annuale Effettivo Globale, TAEG) si sono collocati al 3,95 per cento (3,36 in dicembre), mentre quelli sulle nuove erogazioni di credito al consumo al 9,79 per cento (9,22 nel mese precedente). È ciò che emerge dalla pubblicazione ‘Banche e moneta: serie nazionali’ diffusa oggi dalla Banca d’Italia.

