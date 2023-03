Bruxelles, 8 mar. (LaPresse) – “Innanzitutto, abbiamo bisogno di un nuovo pacchetto di supporto per lo European Peace Facility e abbiamo bisogno di un nuovo pacchetto di sostegno per il rimborso o la consegna immediata di munizioni che devono provenire dalle scorte nazionali già esistenti, che siano dello standard della Nato o sovietico”. Lo ha affermato l’Alto rappresentante Ue per la politica estera, Josep Borrell, nella conferenza stampa al termine del Consiglio informale Difesa a Stoccolma. “E per questo pacchetto di supporto ho proposto ai ministri 1 miliardo di euro dal Fondo europeo per la pace”.

