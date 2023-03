Bruxelles, 8 mar. (LaPresse) – “Per quanto posso vedere, Frontex ha fatto tutto quello che poteva in questa situazione. Sfortunatamente, questo non è bastato”. Lo ha detto la commissaria Ue agli Affari interni, Ylva Johansson, nella conferenza stampa sulla protezione temporanea agli sfollati ucraini, rispondendo a una domanda sull’operato di Frontex nel naufragio di Cutro. “Avrebbero potuto rimanere più a lungo e monitorare la situazione? O forse sarebbero potuti rimanere più a lungo, se avessero avuto più carburante? Avrebbero forse potuto vedere le condizioni meteorologiche cambiare e poi che la barca era in difficoltà. Purtroppo non è stato così”, ha aggiunto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata