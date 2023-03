Milano, 8 mar. (LaPresse)- Il Covid ha contribuito a cambiare le cose per le donne nel mondo del lavoro. E c’è qualcosa di nuovo nel post pandemia. “Lo smart working, se gestito bene, è un grande cambiamento positivo. Perché consente ad esempio ai lavoratori e alle lavoratrici di andare a prendere i bambini all’asilo e poi completare il lavoro da casa, conciliando le cose. Ora, insomma, ci sono più possibilità”. E’ la visione di Marina Salamon, imprenditrice e donna di azienda, presidente della holdind Alchimia e di Altana, molto impegnata nel no profit, che con LaPresse analizza la situazione femminile, in occasione dell’8 marzo, festa della donna.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata