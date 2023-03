Milano, 8 mar. (LaPresse) – “‘The Times They Are A-Changin’: ‘i tempi cambiano’ con due donne, Giorgia Meloni ed Elly Schlein, diventate punti di riferimento in Italia rispettivamente del centrodestra e del centrosinistra. Ecco perché io penso che da questo punto di vista per le donne non siano brutti tempi”. E’ questo per Marina Salamon, imprenditrice e donna di azienda, il significato dell’8 marzo che si festeggia oggi. La presidente della holding Alchimia e di Altana, molto impegnata nel no profit, cita una canzone di Bob Dylan, ‘The Times They Are A-Changin’ per sintetizzare lo spirito della festa della donna di quest’anno. E spiega perché ‘in qualche modo il mondo sta cambiando’: si pensi alle donne che muovono le proteste in Iran e rischiano la vita, ma io penso anche a due donne che oggi sono a capo del centrodestra, Giorgia Meloni, e del centrosinistra, Elly Schlein. Non era mai accaduto nella politica italiana. E ora da questo fatto non si torna più indietro, ormai è accaduto”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata