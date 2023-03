Francoforte (Germania), 8 mar. (LaPresse) – “La presenza di più donne in ruoli di leadership ha, in generale, un impatto positivo. Anche se ci sono state donne che non hanno fatto abbastanza per la crisi climatica. In Germania abbiamo avuto la cancelliera Angela Merkel per sedici anni e non è stato fatto molto. Quindi credo che dipenda anche da altri fattori”. Lo ha detto a LaPresse Darya Sotoodeh, portavoce di Friday for Future in Germania. “In passato c’è stata una mancanza di donne in ruoli di leadership. La maggior parte delle persone che avevano un potere politico erano uomini. Questo accade ancora adesso, e credo abbia un impatto in particolare sul modo di comunicare”, ha aggiunto Sotoodeh.

