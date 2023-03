Madrid (Spagna), 7 mar. (LaPresse) – “Washington non vuole porre fine alla guerra in Ucraina e sta facendo di tutto per continuarla”. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, citato da Tass, nel suo consueto briefing con i giornalisti.

