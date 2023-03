Roma, 7 mar. (LaPresse) – “Dopo il silenzio e l’assenza, Giorgia Meloni decide di svolgere a Cutro un Cdm questo giovedì. Voglio sperare che il governo non abbia in testa di portare a Cutro la riforma del Reddito di Cittadinanza ignorando il fatto che si tratta di una delle province con le maggiori difficoltà rispetto a redditi, consumi e indicatori della qualità della vita. Sarebbe una sberla a chi è in difficoltà”. Così la segretaria del Pd, Elly Schlein, parlando con i cronisti in Transatlantico, alla Camera. “Ieri sera ho ricevuto un messaggio che mi ha colpita, quello di una donna che lavorava per una azienda che ha deciso di delocalizzare. È rimasta senza lavoro e oggi chiede, anche a noi, come farà a sopravvivere con 375 euro al mese. Sono preoccupata e voglio sperare che in una provincia di sofferenza come quella non si vada a colpire i poveri, anziché contrastare la povertà”, ha aggiunto.

