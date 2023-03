Milano, 7 mar. (LaPresse) – “La ‘Mia’ è il fac-simile del Reddito di Cittadinanza ma nettamente peggiorato. A dispetto del nome, non c’è nulla di inclusivo; difatti, l’abbassamento della soglia Isee porterà ad un taglio di 1/3 degli attuali nuclei percettori (circa 350mila) al fine di risparmiare 3 miliardi di euro l’anno. Di fatto, si fa cassa sui poveri. Il fondo del Rdc si riduce dagli attuali 8 miliardi a 5 miliardi”. Lo scrive Beppe Grillo sul suo blog, commentando le anticipazioni sulla “riforma del Reddito di Cittadinanza, che nelle intenzioni del Governo Meloni si chiamerà ‘Mia’ (Misura di inclusione attiva) ma a rigore dovrebbe chiamarsi MEA, Misura di Esclusione Attiva, e si potrà richiedere da settembre. Infatti la MEA – scrive – fa di tutto per escludere dal beneficio poveri, ad esempio i pensionati poveri (che oggi ricevono la pensione di cittadinanza), i poveri del nord, che son tagliati fuori dalle nuove soglie, i nuclei senza figli, i single. E vogliamo che i giovani stiano a casa fino a 30 anni, altrimenti non gli diamo il sussidio (il contrario di quello che succede nei paesi del nord Europa)”.

