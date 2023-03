Milano, 7 mar. (LaPresse) – “Le modalità tecnico-operative dei salvataggi non possono essere in alcun modo sottoposte a condizionamenti di natura politica o a interventi esterni alla catena di comando”. Così il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, durante l’informativa urgente alla Camera dei deputati sul naufragio di Cutro. “Sostenere che i soccorsi sarebbero stati condizionati o addirittura impediti dal Governo – ha detto Piantedosi – costituisce una grave falsità che offende, soprattutto, l’onore e la professionalità dei nostri operatori impegnati quotidianamente in mare”.

