Roma, 7 mar. (LaPresse) – Nessuna vittima civile per le abilità e il sacrificio del pilota. È quanto sostiene il procuratore della Repubblica di Tivoli Francesco Menditto. “Dalle prime ricostruzioni è ragionevole ipotizzare che il velivolo caduto nella strada di un centro abitato sia stato lì direzionato dal pilota per recare il minor danno possibile a cose e persone, tanto che i danni sono stati limitatissimi. – si legge in una nota – Diversamente, una precipitazione sugli edifici ai lati della strada avrebbe causato numerose vittime”.

