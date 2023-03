Roma, 7 mar. (LaPresse) – “Sono stato coinvolto in questo procedimento in seguito a decine di dichiarazioni palesemente false da Amedeo Laboccetta per un astio politico noto a chi seguiva in quegli anni la politica”. Così l’ex presidente della Camera, Gianfranco Fini, sentito in aula a Roma nel processo che lo vede imputato per riciclaggio sulla vicenda dell’acquisto dell’immobile di Montecarlo.

