Milano, 7 mar. (LaPresse) – Il Chelsea accede ai quarti di finale di Champions League. Nel ritorno degli ottavi, i Blues hanno superato 2-0 il Borussia Dortmund a Stamford Bridge ribaltando la sconfitta per 1-0 subita all’andata in Germania. Padroni di casa in vantaggio con Sterling al 43′, al 53′ il raddoppio di Havertz su calcio di rigore.

