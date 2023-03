Roma, 6 mar. (LaPresse) – “Vorrei ringraziare molto la dottoressa Moshir Pour, la sua presenza stesse e le parole che ha pronunciato sono un forte richiamo ai diritti umani, alla libertà. Pensando anzitutto al paese da cui è venuta qui (l’Iran, ndr), paese di grandi tradizioni storiche e culturali, di grande civiltà, che vede un regime che soffoca i propri figli. Ed è questa l’antitesi all’enunciazione dei diritti umani e delle libertà”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo a Potenza alla cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico 2022-23 dell’Università degli Studi della Basilicata. “In qualunque comunità la libertà non è effettiva se non è appannaggio di tutti – le parole del Capo dello Stato, e il mondo intero è ormai sempre più una comunità raccolta con ormai nessuna distanza effettiva, una comunità interconnessa dentro la quale la mancanza di libertà o di esercizio dei diritti in un luogo colpisce tutti ovunque”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata