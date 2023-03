Roma, 6 mar. (LaPresse) – Si è dimesso il direttore generale dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, Roberto Baldoni. A quanto si apprende, avrebbe rimesso questa sera il suo incarico al governo. Baldoni era stato nominato al vertice dell’Agenzia nell’agosto 2021 dal presidente del Consiglio, Mario Draghi, il cui governo aveva voluto l’istituzione di un’autorità nazionale per la cybersicurezza. Prima di questo incarico, dal gennaio 2018, è stato vice direttore generale del Dis per sviluppare l’Architettura nazionale di cybersecurity e coordinare le azioni di mitigazione degli attacchi cyber con impatto sulla sicurezza nazionale. Dal 2002 Baldoni è professore ordinario di Informatica all’Università La Sapienza di Roma dove ha fondato nel 2011 e diretto fino al 2017 il primo centro di ricerca in Italia su “Cyber Intelligence e Sicurezza Informatica”.

