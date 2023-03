Milano, 6 mar. (LaPresse) – Il Sassuolo ha battuto in extremis la Cremonese 3-2 al Mapei Stadium nell’incontro valido per la 25/a giornata di Serie A. Nel primo tempo padroni di casa avanti con Laurienté al 26′, Frattesi raddoppia al 41′. Nella ripresa la rimonta dei lombardi con la doppietta del neoentrato Dessers (62′ e 83′). In pieno recupero, al 91′, la rete decisiva di Bajrami che insacca con un bel destro al volo e consegna a Dionisi i tre punti. Sassuolo a quota 30 in classifica, la squadra di Ballardini resta ferma a 12.

