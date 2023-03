Tallinn (Estonia), 6 mar. (LaPresse/AP) – Una Corte della Bielorussia ha condannato a 15 anni di carcere la leader dell’opposizione in esilio Sviatlana Tsikhanouskaya, a seguito di un processo in contumacia, per accuse fra cui quella di avere cospirato per ribaltare il governo. Tsikhanouskaya e altri quattro esponenti dell’opposizione sono stati processati in contumacia nella capitale bielorussa, Minsk. Sono inoltre accusati di creazione e guida di un gruppo estremista, di incitamento all’odio e di danneggiamento della sicurezza nazionale. Tutti e 5 hanno lasciato la Bielorussia a seguito delle massicce proteste senza precedenti scoppiate nel 2020 dopo che il presidente autoritario Alexander Lukashenko si era assicurato il suo 6° mandato in elezioni contestate.

