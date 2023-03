Milano, 4 mar. (LaPresse) – Il bilancio delle vittime a seguito di un attacco missilistico russo contro un grattacielo residenziale a Zaporizhzhia, in Ucraina, è salito a dieci. C’è anche un bambino tra i morti. Lo ha riferito su Facebook il Dipartimento per le situazioni di emergenza nella regione di Zaporizhia, stando a quanto riporta Ukrinform. “A partire dalle 7 del 4 marzo (oggi, ndr), i soccorritori hanno recuperato i corpi di altri tre residenti deceduti dell’edificio. In totale, i soccorritori hanno estratto 10 morti da sotto le macerie dell’edificio, incluso un bambino”, si legge nel post. In due giorni sono state rimosse più di 333 tonnellate di macerie.

