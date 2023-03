Milano, 4 mar. (LaPresse) – “Avrei preferito incontrare la premier in altre circostanze. Quello che direi è di non spegnere i riflettori su questa tragedia e di evitare che questi eventi possano verificarsi in futuro”. Lo dice a LaPresse il sindaco di Cutro, Antonio Ceraso, dopo le parole di Giorgia Meloni che ha annunciato la possibilità di tenere il Cdm nella cittadina dove si è verificato il naufragio.

