Madrid (Spagna), 4 mar. (LaPresse) – Italia, Francia, Germania, Polonia, Spagna e Regno Unito hanno espresso la loro “grave preoccupazione di fronte alla continua e crescente violenza nei territori palestinesi occupati”. “Tutte le azioni unilaterali che minacciano la pace e l’incitamento alla violenza devono cessare”, hanno scritto i sei Stati in una dichiarazione congiunta in cui riferiscono che “una scintilla di speranza è arrivata dal recente incontro di Aqaba, dove israeliani e palestinesi hanno affermato impegni reciproci, anche per quanto riguarda gli sforzi di de-escalation e di lavoro per una pace giusta e duratura”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata