Madrid (Spagna), 4 mar. (LaPresse) – Il presidente degli Emirati, lo Sceicco Mohamed bin Zayed Al Nahyan, accogliendo la premier italiana Giorgia Meloni, ha espresso la speranza che la visita della leader “costituisca una forte spinta per lo sviluppo delle relazioni tra i due Paesi amici”. Lo riporta l’agenzia di stampa degli Emirati, Wam. I due leader, riferisce l’agenzia, hanno discusso di percorsi di cooperazione e opportunità per costruire un partenariato strategico tra i due Paesi, in particolare nei settori economico, degli investimenti e del commercio, oltre alla sicurezza energetica, alle energie rinnovabili, alle tecnologie pulite, allo sviluppo sostenibile, nonché riguardo alle ripercussioni dei cambiamenti climatici, la sicurezza alimentare, l’industria e la tecnologia avanzata.

