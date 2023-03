Pechino (Cina), 4 mar. (LaPresse/AP) – Pechino ha affermato che gli aumenti del bilancio della Difesa sono stati “appropriati e ragionevoli” e che mirano a “rispondere alle complesse sfide della sicurezza e a far sì che la Cina adempia alle sue responsabilità di grande Paese”. Il nuovo bilancio dovrebbe essere annunciato domani, giorno di apertura della sessione annuale del Congresso Nazionale del Popolo. Oggi in conferenza stampa, il portavoce del Congresso Wang Chao non ha dato indicazioni se il tasso di aumento sarà superiore o inferiore al 7,1% dello scorso anno. Ma ha detto che il bilancio della difesa è rimasto stabile come quota del Pil e che la modernizzazione militare della Cina “non sarà una minaccia per nessun Paese”. Pechino ha aumentato il suo budget per la difesa ogni anno per più di due decenni.

