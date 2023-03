Cagliari, 3 mar. (LaPresse) – I quattro lavoratori della Portovesme srl da tre notti e 4 giorni rinchiusi nella ciminiera a 100 metri di altezza per protestare contro la chiusura della fabbrica, hanno deciso di scendere dopo l’impegno del governo di convocare dalla prossima settimana un tavolo con i player dell’energia, l’azienda e la Regione. E’ quanto si apprende da fonti sindacali. E’ il primo risultato dell’incontro iniziato in mattinata e ancora in corso, in videoconferenza, con la sottosegretaria delegata dal ministero delle Imprese alle crisi industriali, Fausta Bergamotto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata