Milano, 3 mar. (LaPresse) – Quattro veicoli sono rimasti coinvolti in un incidente sulla A4 in direzione Venezia. L’incidente ha coinvolto un autotreno e 3 autovetture. Due persone che viaggiavano a bordo di una Oper Corsa sono decedute, mentre le altre 4 che viaggiavano sulle altre due macchine sono state soccorse e trasportate in ospedale. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, l’elisoccorso, il 118 e la polizia stradale.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata