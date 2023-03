Roma, 2 mar. (LaPresse) – “Qualsiasi momento della pubblicazione sarebbe stato criticato. L’unico mio obiettivo era mettere chiarezza anche in punti in cui c’erano molti problemi”. Così Padre Georg Gänswein, segretario particolare di Ratzinger, intervistato da Bruno Vespa a ‘Cinque Minuti’, in onda stasera su RaiUno in merito alle polemiche sulla pubblicazione del suo libro ‘Nient’altro che la verità’ a ridosso dei funerali del Papa emerito vista da alcuni come un modo di rilanciare la ‘guerra’ tra le fazioni interne del Vaticano. “Chiarezza significa dire la verità a tutti quelli che volevano conoscerla. Niente guerre, niente fazioni. Volevo dare soltanto la mia testimonianza – assicura – delle vere cose che sono successe”.

