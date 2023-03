Milano, 2 mar. (LaPresse) – “Le pietre miliari del multilateralismo non possono essere messe in discussione, non alimentiamo le false metafore di un mondo diviso. L’unità di fronte alla crescente minaccia alla pace e alla stabilità internazionale va ben al di là dell’interesse occidentale, è un interesse comune. E questo può essere il messaggio chiave che potrebbe emergere dalla presidenza indiana del G20, così come dal Raisina Dialogue”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo a Nuova Dehli al Raisina Dialogue, alla presenza del primo ministro Modi, dei ministri degli Esteri del G20, delle organizzazioni internazionali e dei Paesi ospiti.

