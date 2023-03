Milano, 2 mar. (LaPresse) – “L’aggressione russa dell’Ucraina ha messo a rischio la sicurezza mondiale basata sul diritto internazionale”. Nel viaggio a Kiev “ho visto con i miei occhi la dura realtà. La guerra è una guerra in Europa”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo a Nuova Dehli al Raisina Dialogue. “L’attacco russo non è semplicemente un attacco di guerra, non possiamo consentire che le fondamenta del diritto internazionale siano minacciate”, ha aggiunto.

