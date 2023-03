Milano, 2 mar. (LaPresse) – Il tribunale per i Minorenni di Catanzaro ha confermato il fermo di H.I., 17enne pakistano, indagato per il naufragio di Stecco di Cutro, nel Crotonese, nel quale hanno perso la vita oltre 67 persone. E’ stata disposta la custodia in un Istituto penale minorile ma da verificare se ci sono posti in quello del capoluogo calabrese.

