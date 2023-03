Napoli, 2 mar. (LaPresse) – Pochi minuti fa si è registrato un omicidio a Ponticelli, zona orientale di Napoli. A via Ravioncello all’altezza del civico 120 un uomo fermo a bordo di un’auto sarebbe stato colpito dai killer. Indagini in corso da parte dei carabinieri per ricostruire la dinamica dei fatti.

