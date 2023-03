Washington (Usa), 2 mar. (LaPresse) – “Gli Alleati della Nato riconoscono le sfide alla sicurezza, agli interessi e ai valori transatlantici rappresentate dalla Cina e lavorano a stretto contatto per affrontarle”. Così un portavoce del dipartimento di Stato Usa risponde a LaPresse sulla questione dell’eventuale rinnovo del memorandum d’intesa sulla Via della Seta tra Roma e Pechino. “Gli Stati Uniti e l’Italia sono stretti alleati nella Nato, partner nel G7 e Paesi amici con forti legami tra i nostri popoli – prosegue il portavoce Usa – lavoriamo a stretto contatto con il governo della premier Giorgia Meloni su una gamma di interessi condivisi, così come abbiamo fatto per tanti anni con i governi italiani”.

