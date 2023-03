Torino, 2 mar. (LaPresse) – A febbraio in Eurozona l’inflazione sull’anno dovrebbe attestarsi all’8,5% nel febbraio 2023, in calo rispetto all’8,6% di gennaio. Lo riporta l’Eurostat, l’ufficio statistico dell’Unione Europea, nella sua stima flash. Osservando le componenti principali dell’inflazione nell’area dell’euro, si prevede che cibo, alcol e tabacco registreranno i valori più elevati sull’anno a febbraio (15%, rispetto al 14,1% di gennaio), seguiti dall’energia (13,7%, rispetto al 18,9% a gennaio), beni industriali non energetici (6,8%, rispetto al 6,7% di gennaio) e servizi (4,8%, rispetto al 4,4% di gennaio).

