Milano, 2 mar. (LaPresse) – Un uomo di 58 anni ha perso la vita in un incidente stradale sulla A1, nella tratta tra Casalpusterlengo e Lodi. Per cause in corso di accertamento, l’uomo ha tamponato con il tir che stava guidando un altro camion, morendo sul colpo.

