Milano, 2 mar. (LaPresse) – Il presidente di Regione Lombardia non avrebbe segnalato “alcuna criticità relativa alla diffusione del contagio nei comuni della Val Seriana, inclusi i comuni di Alzano Lombardo e Nembro e dunque non richiedendo ulteriori e più stringenti misure di contenimento” in due mail del 27 e 28 febbraio 2020 inviate “al Presidente del Consiglio dei Ministri” (Giuseppe Conte, NdR) per richiedere “il sostanziale mantenimento delle misure di contenimento già vigenti in Regione Lombardia”. Lo scrive la Procura di Bergamo nell’avviso chiusura indagini a carico di 19 persone per la mancata istituzione delle ‘zone rosse’ a inizio pandemia.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata