Brindisi, 2 mar. (LaPresse) – Sarebbero stati uccisi a fucilate i coniugi Antonio Calò, 70 anni, e Caterina Martucci, 64, trovati senza vita nella loro abitazione in contrada Serranova, a Carovigno, in provincia di Brindisi, nella serata di ieri. Lo apprende LaPresse da fonti investigative. I colpi hanno deformato il cranio. La porta d’ingresso non presentava segni di effrazione. I cadaveri sono stati trovati in due punti diversi: l’uomo tra l’ingresso e il soggiorno e la donna in camera da letto.

