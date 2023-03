Roma, 2 mar. (LaPresse) – “La spesa per il gas per la famiglia tipo nell’anno scorrevole (marzo 2022-febbraio 2023) risulta di circa 1666,23 euro, +16% rispetto ai 12 mesi equivalenti dell’anno precedente (marzo 2021- febbraio 2022)”. Lo afferma l’Arera nell’aggiornamento relativa alle bollette del gas per i clienti in tutela sui consumi di febbraio 2023.

