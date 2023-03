Bruxelles, 2 mar. (LaPresse) – “È probabile che anche domani il punto alla riunione degli ambasciatori Ue sullo stop alle auto inquinanti dal 2035 venga rimandato, come successo mercoledì”. Lo riferisce a LaPresse una fonte diplomatica Ue. Sembrerebbe, infatti, che “i tedeschi non riescano a risolvere la questione nelle prossime 24 ore” e “senza certezza della posizione tedesca, la Presidenza di turno del Consiglio Ue non ha alcun interesse a portare il punto al Coreper, perché si troverebbe a forzare una votazione in cui il risultato sarebbe probabilmente una bocciatura”, spiega la fonte. Questo perché “la Germania non avendo sciolto la propria posizione dovrebbe astenersi, contribuendo a far formare una minoranza di blocco”, ovvero impedendo il raggiungimento della maggioranza qualificata (55% del numero dei Paesi e una rappresentanza del 65% della popolazione) considerando il voto contrario di Italia, Polonia e Bulgaria.

