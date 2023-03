Roma, 1 mar. (LaPresse) – Il rialzo dei costi di cibo ed energia si riflette sui prezzi dei biglietti aerei, ma anche dei pernottamenti in albergo, dei ristoranti, dei mezzi di trasporto che aumentano e gettano un’ombra lunga sulla filiera del turismo per il 2023. “Siamo preoccupati” ha affermato infatti Giuseppe Cimminisi, facente funzione di presidente di Fiavet, parlando con LaPresse. Le imprese dei viaggi hanno visto i prezzi schizzare, dovendo di conseguenza aumentare i prezzi dei pacchetti di viaggio offerti, in maniera anche significativa. “Per 4 giorni e 3 notti a San Giovanni Rotondo fino al 2020-2021 il prezzo medio si aggirava intorno ai 200 euro, ora si vende in media a 300 euro. Per 4 giorni in Costiera Amalfitana siamo passati da 600 a 750, quasi 800 euro. Alcuni pacchetti che prima costavano 1000 euro, oggi costano almeno 14000”, ha spiegato Cimminisi, snocciolando esempi. In generale “si parla di un aumento medio del 30%”.

