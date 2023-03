Roma, 1 mar. (LaPresse) – Quali sono le regole di ingaggio? “Sarebbe troppo lungo specificare, non si possono fare in sintesi anche perché sono spesso regole che non promanano dal Ministero a cui appartengo, promanano dal Ministero dell’Interno. E’ una ricostruzione molto complessa”. Così Vittorio Aloi, comandante della capitaneria di porto di Crotone, parlando con i giornalisti.

