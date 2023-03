Roma, 1 mar. (LaPresse) – “L’Italia è pronta, a partire dal prossimo Consiglio Europeo, a dare il suo contributo a ogni iniziativa comune” per contrastare e disincentivare le partenze illegali dei migranti “per evitare di ritrovarci a breve a piangere nuove tragedie. Confido che non sia sola in questa battaglia di civiltà”. Lo scrive la premier Giorgia Meloni nella lettera inviata al Presidente del Consiglio Europeo, Charles Michel, alla Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, e al Primo Ministro di Svezia, Ulf Kristersson, dopo il naufragio di migranti avvenuto nei giorni scorsi a pochi metri dal litorale di Crotone.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata