Milano, 1 mar. (LaPresse) – “Sono tranquillo di fronte al Paese e ai cittadini italiani per aver operato con il massimo impegno e con pieno senso di responsabilità durante uno dei momenti più duri vissuti dalla nostra Repubblica”. Così in una nota il presidente M5S Giuseppe Conte, in merito alla notizia che lo vede tra gli indagati nell’inchiesta della Procura di Bergamo sulla gestione dell’emergenza Covid nei primi giorni della pandemia.

