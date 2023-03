Roma, 1 mar. (LaPresse) – “Il più grande insulto per un anarchico é quello di essere accusato di dare o ricevere ordini. Quando ero al regime di alta sorveglianza avevo comunque la censura e non ho mai spedito pizzini, ma articoli per riviste anarchiche, mi era permesso di leggere, di evolvere. Oggi sono pronto a morire per far capire al mondo cosa sia veramente 41 bis, mentre 750 persone lo subiscono nel silenzio”. Così Alfredo Cospito in una lettera scritta in carcere e letta dal legale Flavio Rossi Albertini, durante la conferenza stampa in Senato a cui partecipano tra gli altri il professor Luigi Manconi e la parlamentare Ilaria Cucchi.

