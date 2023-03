Roma, 1 mar. (LaPresse) – “Dopo la decisione della Cassazione Alfredo Cospito continua a rimanere in carcere e ha sospeso anche integratori, potassio e zucchero. In 133 giorni di sciopero della fame ha perso 50 chili”. Così l’avvocato Flavio Rossi Albertini, difensore di Alfredo Cospito, l’anarchico in sciopero della fame dallo scorso mese di ottobre contro il regime di 41 bius cui è sottoposto, durante la conferenza stampa al Senato. “Il fisico è estremamente provato, ma lo spirito tenace e determinato, il suo morale è fiero”, aggiunge.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata