Milano, 28 feb. (LaPresse) – “Una forte richiesta italiana” e che vi sia una “specificità delle frontiere marittime” dove è indispensabile la cooperazione europea “per la ricerca e il salvataggio in mare”. Così il ministro dell’Interno, Matteo Pianteodsi, in Commissione Affari costituzionali al Senato. Il ministro dell’Interno ha anche annunciato che il tema sarà “in agenda” nel “prossimo Consiglio per gli Affari interni” rappresentando un “radicale mutamento di paradigma per il massimo organo decisionale europeo”.

