Pisa, 28 feb. (LaPresse) – “È una commissione parlamentare, io non sono un parlamentare, quindi non seguo quei lavori. So che si sta facendo. E che a breve sarà costituita”. Così il ministro della Salute Orazio Schillaci a margine dell’inaugurazione dell’anno accademico 2022/2023 dell’Università di Pisa, rispondendo ad una domanda dei giornalisti sulla commissione parlamentare di inchiesta sul covid.

