Roma, 28 feb. (LaPresse) – Il deputato di Fratelli d’Italia, Giovanni Donzelli, vicepresidente del Copasir, è stato sentito in procura, a Roma, come persona informata sui fatti, nell’ambito dell’indagine per rivelazione del segreto che vede indagato il sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro.

