Milano, 28 feb. (LaPresse) – “Cospito ha interrotto l’assunzione di integratori. Nonostante questo è stato riportato in carcere; attendiamo le evoluzioni, non sappiamo quale significato attribuire a questa scelta del trasferimento dal reparto in cui si trovava in carcere, nonostante abbia deciso di non assumere integratori salvavita, neanche lo zucchero”. Così l’avvocato Flavio Rossi Albertini, uscendo dal carcere di Opera dove in mattinata ha avuto un incontro con Alfredo Cospito di oltre due ore.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata