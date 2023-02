Milano, 28 feb. (LaPresse) – “Se vengo in Italia è solo per il Milan”. Così l’attaccante del Psg Kylian Mbappé ha risposto, a margine della cerimonia del Fifa The Best Award di ieri sera, a un tifoso che gli ha chiesto di un possibile trasferimento in Serie A. Le parole del giocatore sono state catturate in un video diffuso sui social.

