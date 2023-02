Torino, 27 feb. (LaPresse) – “Se la questione dell’esistenza della stessa Russia viene seriamente sollevata, non sarà decisa sul fronte ucraino, ma insieme alla questione dell’esistenza dell’intera civiltà umana. E non dovrebbero esserci ambiguità qui: non abbiamo bisogno di un mondo senza la Russia. Certo, si potrebbe continuare a pompare armi nel regime neofascista di Kiev e bloccare ogni possibilità di rilanciare i negoziati. I nostri nemici stanno facendo proprio questo, non volendo capire che i loro obiettivi portano ovviamente a un fiasco totale. Sconfitta per tutti. Crollo. Apocalisse. La vita precedente dovrà essere dimenticata per secoli, fino a quando le macerie fumanti cesseranno di emettere radiazioni”. Così il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitry Medvedev in articolo sul quotidiano russo Izvestia.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata